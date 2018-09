Tuinfeestje eindigt in brandweerinzet Zeerijp

Een groep jongeren heeft tijdens een feestje hout in brand gestoken, wat oversloeg naar een aanhanger met kuilgras. Dat gebeurde bij een boerderij aan de Dijkumerweg in Zeerijp.

De politie kreeg meerdere meldingen dat er een boerderij mogelijk in brand zou staan. De politie trof een uitslaande brand aan, waarop de brandweer werd opgeroepen. Brandweerlieden van Middelstum en Loppersum kwamen ter plaatse bij de boerderij.

De brandweer van Loppersum hielp met de waterwinning. De brand was moeilijk uit te krijgen, omdat er broei in brandbult zat. De brandweerlieden hebben het afval uit elkaar getrokken om de broei goed uit te krijgen. Het duurde ruim een uur voordat de brand uit was.