Bestuurder gewond na botsing tegen boom in Nietap (Foto: Jordi Haverdings / 112Groningen)

In de nacht van zaterdag op zondag is op de Vagevuurselaan in Nietap een automobilist met auto frontaal tegen een boom gebotst.

Door de harde klap raakte de bestuurder met zijn hoofd door de voorruit en raakte gewond. De ambulance en politie zijn met spoed ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. De bestuurder is ter plaatse behandeld en later overgebracht naar het UMCG in Groningen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Een berger heeft de zwaar beschadigde wagen afgesleept.