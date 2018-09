Deel dit artikel:













Man uit Winschoten verdachte van steekpartij in Drenthe; twee gewonden (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Bij een steekincident in Valthe in Drenthe zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een 42-jarige man uit Winschoten aangehouden als verdachte.

Dat schrijft RTV Drenthe. De gewonden zijn een 19-jarige man uit Nieuw-Weerdinge en een 22-jarige man uit Ter Apelkanaal. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe ernstig hun verwondingen zijn. De aanleiding voor het steekincident is onbekend. In Valthe wordt een feestweek gehouden. Het incident gebeurde rond 01.00 uur bij de feesttent. In de buurt is een mes gevonden, onderzoek moet uitwijzen of het om het wapen gaat waarmee is gestoken.