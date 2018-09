Overval met bedreiging in Stad; politie zoekt getuigen

Drie mannen liepen zaterdagavond rond 22.00 uur een cafetaria aan de Helper Weststraat in Groningen binnen en bedreigden het personeel met iets wat op een vuurwapen leek.

Na een greep in de kassa gingen ze er vandoor en renden weg in de richting van tankstation Tinq, tegenover de cafetaria, aldus de politie. In de omgeving is gezocht door agenten, maar van het drietal was geen spoor meer te bekennen.

De politie doet onderzoek naar de overval en roept getuigen op om zich te melden.