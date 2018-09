Waar komen de ingangen van het nieuwe sportpark Winsum West?

Waar komen de toegangswegen voor het nieuwe sportpark Winsum West? Dat is de grote vraag die omwonenden bezighoudt.

De gemeente wil een nieuw sportpark realiseren in het dorp. Eén van de toegangswegen is gepland bij de Garnwerderweg. Maar een aantal omwonenden ziet dat niet zitten.

Ze maken zich zorgen over de toenemende drukte en de verkeersveiligheid en vechten de situatie nu aan bij de Raad van State.

Verkeersveiligheid

Nu al maken Pieterpadlopers, wielrenners, veel vracht- en landbouwverkeer gebruik van de weg zeggen de bewoners. Daar komen de sporters dan nog bij.

'We zijn niet tegen de komst van het sportpark, dat is goed voor de Winsumers', laat Dennis Hageman, namens de bewoners van de Garnwerderweg weten. 'Maar we vinden de situatie zoals die nu is niet goed voor de verkeersveiligheid.'

'Wegen moeten breed genoeg zijn'

Een andere buurt, De Schilligeham, heeft ook zorgen over de situatie. De toegang tot de huizen en boerenbedrijven daar wordt ook anders.

'Het belangrijkste is natuurlijk dat er een mooi sportpark komt. Daarnaast moet de verkeersveiligheid goed zijn. De wegen moeten breed genoeg zijn voor vracht- en landbouwverkeer', zegt buurtbewoner Martin Wiersema. 'Ook moeten de bedrijven hier goed toegankelijk zijn op alle dagen van de week'.

'Communicatie niet optimaal'

Ook Wiersema heeft onlangs met de buurt kanttekeningen kenbaar gemaakt door een zienswijze in te dienen. Deze kreeg niet direct een reactie van de gemeente omdat dit vergeten was. Daarvoor heeft de gemeente destijd excuses voor aangeboden.

'Op zich wordt de communicatie met de gemeente Winsum wel wat beter. Maar dit verdient geen schoonheidsprijs en de manier waarop zij communiceren met de mensen waarom het gaat nog niet optimaal is', zegt de buurtbewoner van De Schilligeham.

De gemeente heeft nog niet gereageerd in verband met vakantie.

