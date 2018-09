FC Groningen wordt op nederlaag getrakteerd door messcherpe Zwolse counter

FC Groningen is zondagmiddag tegen de tweede thuisnederlaag van het seizoen aangelopen. In het eigen Hitachi stadion was PEC Zwolle met 0-1 te sterk door een treffer uit een counter van Vito van Crooij.

Warmerdam mist kansen

De nederlaag was onterecht omdat de thuisploeg vooral in de eerste helft de nodige kansen had om zelf tot scoren te komen. Zo miste Django Warmerdam twee opgelegde kansen oog in oog met doelman Van der Hart en schoot vanuit kansrijke positie voorlangs.

Misverstand

Ook in de tweede helft was FC Groningen de bovenliggende partij tot de tegentreffer in de 64e minuut. Een misverstand tussen Te Wierik en Zeefuik, ver op de helft van Zwolle, leidden een snelle uitbraak van de gasten in.

Goal van Crooij

Van Duinen kwam door aan de linkerkant van het strafschopgebied. Op zijn schot had doelman Padt nog een reactie paraat, maar de aanvoerder van FC Groningen moest een rebound prijsgeven die door Van Crooij hoog in het dak van het doel werd geschoten.

Invallers

Groningen probeerde met man en macht tot de gelijkmaker te komen. Mahi, Pohl (die zijn debuut maakte) en Antuna werden ingebracht, maar konden het tij ook niet meer keren. Opnieuw Warmerdam was er nog het dichtste bij, maar zijn kopbal vijf minuten voor tijd ging voorlangs. Zo gaan de Groningers met een zeer slecht gevoel de interlandperiode in.

Stand

De ploeg van coach Danny Buijs staat met slechts drie punten uit vier duels op de voorlaatste zeventiende plaats in de eredivisie.

