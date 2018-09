Buurtbewoners Bedum: 'Gemeente speelt geen eerlijk spel'

Deze sloot had niet gedempt mogen worden (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Nieuwbouw van de Togtemaarschool in Bedum op de huidige locatie en niet op een nieuwe locatie. Daar strijden een aantal buurtbewoners voor. Ze voeren inmiddels een juridische strijd tegen de gemeente Bedum, die volgens hen niet goed handelt.

De buurt heeft de Stichting De Vlijt Breed opgericht om de bouw aan te vechten. Dat is onlangs al met succes gebeurd.

Werk stilgelegd

De buurt tekende bezwaar aan tegen de vergunning voor het dempen van een sloot op de plek waar de school moet komen. Die rechtszaak tegen de gemeente en vergunningverlener Waterschap Noorderzijlvest loopt nog en de voorbereidende werkzaamheden zijn door de gemeente stilgelegd.

Mag niet

Maar ook onlangs betrapte de buurt de gemeente op werkzaamheden die niet verricht hadden mogen worden. Zo zijn er twee sloten gedempt waar geen juiste vergunning voor verleend is. De werkzaamheden waren nodig om de riolering rondom de toekomstige school aan te passen.

'Daarnaast is de gemeente ook niet honderd procent eigenaar van de sloot. Een deel is ook van Wierden en Borgen. Dus dat dempen mocht helemaal niet', vertelt buurtbewoner Tom Buikema.

Bouwen op een postzegel

'Wij zijn niet tegen nieuwbouw, maar de plek die de gemeente nu voor ogen heeft noemen wij een postzegel. Ze kunnen er geen parkeerplaatsen realiseren, er is geen ruimte voor een veilige oversteek. Ze kunnen niet bouwen op een stuk water dat er ligt', zegt Buikema.

De gemeente Bedum laat weten dat er inderdaad een sloot gedempt is zonder de juiste vergunning. 'Dat is inderdaad zo en daarvoor hebben we nu een juiste vergunning aangevraagd bij Waterschap Noorderzijlvest', vertelt wethouder Johannes de Vries.

De buurt heeft daar inmiddels ook een rechtszaak tegen aangespannen.

Gemeente gaat zijn eigen gang

'De gemeente speelt geen eerlijk spel', zegt Rinus van Hoogenhuizen. Hij vindt dat de gemeente gewoon zijn gang zaak zonder daarvoor de juiste paden te bewandelen.

'Mijn ervaring is ook dat we steeds verkeerd voorgelicht worden. Ze zeggen dingen die naderhand terug gedraaid worden', vertelt Van Hoogenhuizen. Als voorbeeld noemt hij de kosten van de school die in elk gesprek weer anders zijn.

Opletten

'Je moet heel scherp blijven en de krant bekijken voor de gemeentelijke mededelingen om te kijken wat ze nu weer gaan doen', vertelt Van Hoogenhuizen.

De buurt vindt ook dat de gemeente hen probeert te vermoeien door allerlei procedures. 'Maar wij zijn strijdvaardig', besluit Buikema. 'Wij willen een mooie school voor de kinderen op de huidige plek'.

Vervolg

Donderdagavond praat de gemeenteraad weer over de school. Volgens de stichting wordt er dan een raadsstuk behandeld, een zogeheten 'verklaring van geen bedenkingen', wat nog helemaal niet behandeld mag worden omdat de rechtszaak nog steeds loopt.

Volgens de gemeente kan dit wel. Daarnaast laat wethouder De Vries weten zich niet te herkennen in de kritiek.

