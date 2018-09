Wonen in een huis van stro, hout en leem

'Moet je dat zien!', zegt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher tegen zijn team. Net buiten Ten Boer in een weiland treft het team twee tenten en een huis in aanbouw.

'Wat woon je hier ja mooi, mien jong!', zegt Bosscher tegen Jeroen Vriezema. Vriezema woont nu zo'n twee maanden in het weiland in een zogeheten Yurt. 'Dat wordt de gemeenschappelijke ruimte', Vriezema wijst naar het huis in aanbouw.

Twee weken mee bezig geweest

'We zijn er met 40 personen twee weken mee bezig geweest om het zo te krijgen', zegt Vriezema terwijl hij Bosscher een rondleiding geeft. De gemeenschappelijke ruimte is gemaakt van stro en leem. 'Er komt straks ook nog vloer- en wandverwarming in.'

'En moet je dat dak zien', Bosscher wijst naar boven. 'Dat is een zelfdragend dak', vult Vriezema aan, 'Het is een Japanse bouwstijl.'

Vriezema woont nu met twee andere gezinnen in het weiland, 'Het plan is dat er hier straks vijf gezinnen in totaal wonen.'