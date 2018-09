150 zwemmers volbrengen hun 'oversteek' onder perfecte omstandigheden

Deelnemers aan de Zwem2Mijl steken het Paterswoldsemeer over (Foto: Sander Slager/RTV Noord)

Biljartvlak water, stralende zon en amper wind. Onder aangename omstandigheden volbrachten 150 zwemmers zondagochtend de 10e Zwem2Mijl over het Paterswoldsemeer.

Net als de vorige negen keer was Stadjer Erik Schröder met afstand de beste.

Valse start

De door triatlonvereniging GVAV georganiseerde prestatietocht van restaurant De Twee Provinciën naar beachclub Kaap Hoorn kende opnieuw een vol startveld. Stipt om 10.00 uur begonnen de eerste zwemmers aan hun missie. Dat was echter buiten de starter gerekend, want die floot de fanatiekelingen terug omdat het startsein nog niet had geklonken. Zodra alle zwemmers zich weer aan de kant hadden vastgeklampt, kon 'de oversteek' alsnog beginnen.



Schröder wint opnieuw

Direct vanaf de start nam Stadjer Erik Schröder het voortouw. Hij pakte al snel een ruime voorsprong en wist halverwege, bij molen De Helper, al dat hij voor de tiende keer als eerste de overkant zou bereiken. Schròder zette de klok stil na iets meer dan 41 minuten. In het uur dat volgde druppelden zijn 149 achtervolgers één voor één binnen.

Erik Schröder zwemt onbedreigd naar de finish (Sander Slager/RTV Noord)