Te Wierik: 'Zwolle gaat effectief met de kansen om, wij niet'

Centrale verdediger Mike te Wierik had een heldere analyse paraat na de 0-1 nederlaag tegen Zwolle. 'Zij gingen effectief met de kansen om, wij niet.'

Ongelukkige rol

Te Wierik ging ook in op zijn ongelukkige rol bij de tegentreffer. 'Door een miscommunicatie met Deyovaisio Zeefuik kon Zwolle de bal veroveren. Dat is niet goed. Van Duinen komt in een positie waaruit hij eigenlijk niet kan scoren, maar dan valt die bal net goed voor hun. In de slotfase ga je opportunistisch spelen en moet je ook een beetje geluk hebben. Dat dwongen we niet af,' aldus Te Wierik.

Analyse

Ook Django Warmerdam was duidelijk met zijn analyse na de nederlaag tegen PEC Zwolle. 'In de tweede helft gingen we veel te snel de lange bal spelen en verloren we de controle.'

Forceren

'De linkeraanvaller wist waarom de ploeg, ondanks dat ze hier niet goed in zijn, toch tot deze tactiek was over gegaan. 'Je wilt proberen wat te forceren, Zwolle achteruit duwen. Dat moeten we zo niet mee doen want het opportunistische spel ligt ons niet,' verklaart Warmerdam.

Kansen gemist

Zelf miste Warmerdam de grootste kansen namens de FC. Hij kwam in de eerste helft twee keer oog in oog met Zwolle-doelman Van der Hart, maar wist niet af te werken. 'Ik kreeg inderdaad twee goede kansen, dat die er niet ingaan is erg zuur.'

Geen zorgen

'Ik maak me nog geen zorgen. We hadden gehoopt op meer punten tegen de clubs waar we nu tegen gespeeld hebben. Nu krijgen we op papier lastigere tegenstanders op papier, moet het daar maar tegen gebeuren.'

