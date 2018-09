Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Valse start voor Be Quick bij terugkeer in hoofdklasse Ook Arnoud Bentum, hier op archiefbeeld, kon de nederlaag tegen Alcides niet voorkomen (Foto: JK Beeld)

Be Quick is het nieuwe seizoen in de hoofdklasse begonnen met een 0-2 thuisnederlaag tegen Alcides. De formatie van de nieuwe hoofdcoach Steven Wuestenenk degradeerde vorig seizoen nog uit de derde divisie.

Rake kopbal Halverwege de eerste helft kwamen de gasten uit Meppel op voorsprong door een rake kopbal van Jermain Wobbes op aangeven van Frank Fokke. Tien minuten later was Fokke opnieuw de aangever, dit keer was het Koen Romme die de marge verdubbelde. Be Quick had veel meer balbezit, maar wist hieruit weinig echte kansen te creëren. Wissels mochten niet baten Met het inbrengen van Twan Nieboer en Remon Schutte probeerde Wuestenenk het tij nog te keren, maar het mocht niet baten. De withemden kwamen door een gebrek aan slagvaardigheid voorin ook niet tot een slotoffensief. Programma Volgende week zondag staat voor Be Quick de uitwedstrijd in en tegen Hoogland op het programma.