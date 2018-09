Expeditie Grunnen kijkt of het te pruimen is

'Hebben jullie zin in pruimen, jongens? Kost maar twee kwartjes', zegt Expeditie Grunnen-Presentator Derk Bosscher tegen zijn team. De gezonde lekkernij is langs de weg in Wirdum te koop.

'Ik wil wel even kijken of ze te pruimen zijn', zegt onliner Marthijs Veldthuis tegen Bosscher.

Ook in Expeditie Grunnen

- Wachten op Gerrit

- Teambuilding voor het volleybalteam

- Wat zit er in dat karretje?

- Anders wonen in Ten Boer

- Kunst kijken in Loppersum

- Weet jij wat voor paal dit is?

- Rondleiding bij de zorgplaats

- Havendagen in Delfzijl

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!