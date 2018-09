Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs PEC Zwolle

FC Groningen ging zondagmiddag op eigen veld pijnlijk met 0-1 onderuit tegen PEC Zwolle. Vito van Crooij scoorde halverwege de tweede helft het enige doelpunt uit een flitsende counter.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met PEC Zwolle was 2,73 oftewel 'Man, man, wat 'n boudel'. Er werden 1770 stemmen uitgebracht waarvoor dank.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Ajax uit

Vanwege een interlandweekend is de eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen over twee weken. Dan spelen de groen-witten op zaterdagavond 15 september tegen Ajax. De uitwedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20:45 uur. Dan vragen wij jullie, de supporters van FC Groningen, opnieuw om jullie mening.

