Strijdlustige Mollema grijpt naast ritzege in Vuelta Bauke Mollema in actie tijdens de Vuelta archiefbeeld (Foto: Luis Angel Gomez/© 2018Bettiniphoto)

Bauke Mollema is zondagmiddag tweede geworden in de negende etappe in de Ronde van Spanje. De Groninger van team Trek-Segafredo slaagde er in een zenuwslopende slotfase net niet in om de Amerikaan Ben King te achterhalen en kwam als tweede over de eindstreep.

Demarrage

In de etappe van Talavera de la Reine naar La Covatilla over ruim 200 kilometer plaatste King op twintig kilometer voor de finish een demarrage. King reed lange tijd alleen op kop, maar op acht kilometer van de eindstreep ontsnapte Mollema uit het groepje overgebleven vluchters en ging op jacht naar de Amerikaan. Geen tweede dagsucces Mollema zette alles op alles om het gat dicht te rijden, maar moest op de eindstreep 48 seconden op King toegeven. Zo lukte het Mollema niet om een tweede ritzege toe te voegen aan zijn palmares in de Ronde van Spanje. Het blijft voorlopig bij zijn succes in 2013, toen Mollema de zeventiende etappe in de Vuelta met finish in Burgos won. Lees ook: - Mollema op zijn plek bij Trek: 'Sterk blok met Porte en Sosa'