Brandweer weet uitslaande woningbrand te bedwingen (update) De brand woedde bovenin de woning (Foto: De Vries Media) Het dak van het huis werd natgehouden (Foto: De Vries Media)

In een woning aan de Patrijs in Siddeburen heeft zondagavond brand gewoed. De personen die nog in het huis waren, konden op tijd naar buiten.

De brandweer rukte rond 18.30 uur uit en had het vuur snel onder controle. Uitslaande brand De brand woedde op de bovenverdieping van het huis en op een gegeven moment sloegen de vlammen naar buiten. Daarbij kwam veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.