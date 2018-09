Mollema na tweede ereplaats: 'Hopelijk is driemaal scheepsrecht'

Bijna had Bauke Mollema voor de tweede keer in zijn carrière een rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Maar de Groningse klimmer moest zondagmiddag zijn meerdere erkennen in Ben King. Toch laat hij zich niet uit het veld slaan.

'Dit is heel erg balen, zeker als je er zo dichtbij bent en op vijftien seconden blijft hangen', reageert Mollema, die in de vijfde etappe van deze Vuelta ook al tweede werd.

Misrekening?

De Amerikaan King pakte zijn tweede ritzege van deze ronde door op ruim 20 kilometer van de streep weg te rijden uit een kopgroep. Op de slotklim naar La Covatilla zette Mollema de achtervolging nog wel in, maar die poging strandde in schoonheid.

'Ik dacht echt dat ik er naartoe zou rijden, maar zijn voorsprong was onderaan de klim toch te groot. Of dat een misrekening was? Je probeert het tempo in de groep te houden, maar kunt niet overal op reageren. Uiteindelijk bleek dat ik de enige nog was die het gat dicht zou kunnen rijden.'

'Motivatie is er nog'

Mollema kende de slotklim naar La Covatilla nog uit 2011, toen hij eveneens tweede werd in een bergrit en daarmee de rode leiderstrui pakte. Ook nu kwam hij dicht bij ritwinst.

'De eerste kilometers van de klim gingen heel goed, maar King versnelde volgens mij op het einde. Ik stortte zelf namelijk niet echt in. De laatste kilometer heb ik wel laten lopen, want toen baalde ik ontzettend. Maar mijn motivatie is er zeker nog, dus ik ga me nog laten zien in ontsnappingen. Hopelijk is driemaal scheepsrecht.'

