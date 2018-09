Vrouw zwaargewond na val van balkon

Een vrouw is zondagavond zwaargewond geraakt bij een val van een balkon. Dat gebeurde aan de Molukkenstraat in de stad Groningen.

Volgens een woordvoerder van de politie viel de vrouw naar beneden van de derde of vierde verdieping van de flat.

'Daar is nog geen duidelijkheid over. De vrouw is na haar val in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.'

De politie onderzoekt de toedracht van het incident nog.