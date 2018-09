Paddepoel en Selwerd kampen met stroomstoring (update)

Bewoners van Paddepoel en Selwerd in de stad Groningen moeten het zondagavond zonder stroom stellen. Door een storing is de elektriciteit uitgevallen.

Update:

De stroomstoring is voorbij.

Volgens Enexis trad de stroomstoring rond 19.30 uur op in de omgeving van de Noorderkroonstraat en het Sleedoornpad. Op social media komt ook een melding over een stroomstoring in de Tuinwijk.

De netbeheerder verwacht dat het verhelpen van de storing zo'n twee tot drie uur in beslag kan nemen.