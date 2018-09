Treinvertraging richting Assen gaat langer duren: 'Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt'

Inzet van bussen bij het Hoofdstation in Stad (Foto: RTV Noord / Erik Hogeboom)

De werkzaamheden bij de aanleg van de stationstunnel in Haren lopen nog verder uit. Dat laat ProRail weten. Mogelijk pas na de avondspits kunnen er weer treinen rijden tussen Goningen en Assen.

Volgens Han Berends van ProRrail vallen de werkzaamheden erg tegen: 'We doen deze werkzaamheden vaker, we hebben goede mensen, maar er zijn heel veel dingen niet goed gegaan dit weekend. Ik heb dit ook nog nooit zo meegemaakt.'

Bussen en afzetting

Vanwege de werkzaamheden zet de NS bussen in. ProRail adviseert reizigers voor vertrek de reisplanner te bekijken.

Overigens is de Stationsweg, voor het Hoofdstation in Stad langs, door de vertraging en inzet van extra bussen niet toegankelijk voor het normale verkeer.

Vertraging

De werkzaamheden begonnen vrijdag en zouden uiterlijk tot zondag duren. Er wordt een stationstunnel in Haren gemaakt door zogenaamde 'spoordekken' in te schuiven.

'We hadden al besloten om niet drie dekken in te schuiven, maar eerst slechts één', zegt Berends daarover. 'Zodat de lijn Groningen - Assen in elk geval rijden kon.'

Dat plan is dus ook in het water gevallen. 'We doen er alles aan om de sporen eerder vrij te krijgen', besluit ProRail.

