'Met een kind naar een specialist in Emmen? Dan wachten ouders nog wel eventjes'

De sluiting van de kinder- en kraamafdeling van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal leidt op termijn tot uitstel van medische behandelingen. Dat vreest huisarts Jan Pieter de Kroon in Onstwedde.

De Kroon is lid van de denktank Zorg is van ons!, een initiatief voor het behoud van kwalitatief goede zorg in de gemeente Stadskanaal en omgeving.

Naar specialist of niet?

Voor klinische kindergeneeskunde en verloskunde moeten Knoalsters voortaan naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Volgens De Kroon kan dit van invloed zijn op het besluit wel of niet naar een specialist te stappen.

Geen eigen auto

'Ouders moeten zeker een half uur reistijd rekenen om hun kind in het ziekenhuis te kunnen bezoeken. Dat is ver weg. Veel ouders zijn afhankelijk van een uitkering en hebben geen eigen auto. Ze zijn dus afhankelijk van andermans vervoer. Als ze dan horen dat ze zijn aangewezen op een specialist in Emmen, dan wachten ze nog wel eventjes', denkt De Kroon.

Alternatieven

De denktank Zorg is van ons! wil alternatieve scenario's bedenken; haalbare plannen om de zorg dichtbij te houden. Volgens De Kroon gaat dat in samenwerking met commerciële partijen. 'Er zijn voldoende bedrijven in ons land die maatschappelijk willen ondernemen.'

De denktank Zorg is van ons! komt komende woensdag samen met de Stichting Mens en Onderneming om de alternatieve scenario's door te nemen. De alternatieve scenario's worden eind deze maand gepresenteerd.

