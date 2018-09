Rondje Groningen: Oeps - student fietst twee kilometer op de Ringweg

Een verdwaald autowrak dat een mogelijk gevaar vormt voor spelende kinderen, een valse laatste noot op Noorderzon en... een studente die twee kilometer over de ringweg fietst?

1) Het is herfst

Vergeet de temperatuurmeter deze week: het is wel degelijk herfst!

2) Weg zijn de spandoeken

Vroeger? Toen werkten fietsen nog op beenkracht in plaats van elektriciteit en hingen er spandoeken met deze tekst. Maar hee, de wereld verandert.

3) De twee kanten van aardgas

Het valt Herman op.

4) Groningen, studentenstad vol uitdagingen

Iris bereidt zich voor op studeren in Groningen. Het zit tot nu toe nog niet mee.

5) Valse laatste noot op Noorderzon

De afsluiting van Noorderzon is misschien een beetje een deceptie, stelt Douwe. Waarom? Douwe geeft de presentator een veeg uit de pan. 'Al jaren de zwakke plek van Noorderzon.'

En inderdaad: vorig jaar maakte de cabaretier hetzelfde punt.

6) Ons mooie Leeuwarden

Wilde deze schrijver van de CJP Gids gewoon even uitwijden over ons Grunnegse standpunt over 'het hoge Noorden', of denkt hij echt dat Leeuwarden in Groningen ligt?

7) Niva kan rappen

Vers ritmisch gesputter uit Leeuwa... nee, Groningen. Niva komt eraan.

8) Autowrak in Groningen

Het is weer eens wat anders dan de zovele fietswrakken die overal in stad Groningen staat. Volgens de Buitengewone Opsporingsambtenaren is zo'n verlaten auto potentieel heel gevaarlijk.

9) Stukje fietsen op de Ringweg

In Amsterdam plukt de politie regelmatig fietsers van de snelweg die blind hun navigatie zijn gevolgd en tussen de snelrijdende auto's pendelen. Groningen kan nu zeggen: dat gebeurt hier ook.

Deze internationale studente fietste zondag twee kilometer op de noordelijke ringweg. Oeps. Volgende keer gewoon maar weer Google Maps gebruiken en instellen op de fiets.

10) Nazomeren bij UMCG

Het is ziekenhuispatiënten niet altijd gegeven om te genieten van het mooie weer. Daarom is het fijn als het een keer wél kan.

11) Zo ging dat vroeger

Een oproepje uit de oude doos, uit 1981. Zou er gereageerd zijn?



12) Noorderzon van boven

Peter Wiersema deelt deze foto van Noorderzon, van boven gezien.

