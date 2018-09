Powerfield verkoopt noordelijke zonneparken aan Nuon

Energieconcern Nuon heeft drie noordelijke projecten van zonneparken overgenomen van Powerfield. Dat laatste bedrijf kwam recent in het nieuws door omstreden grondtransacties bij zonneparken in onder meer Vlagtwedde.

Nuon wordt eigenaar van de Powerfield-projecten in het Drentse Gasselternijveen en Coevorden en het Friese Dokkum. In die laatste plaats is Powerfield gevestigd.

Groninger projecten

In Groningen heeft Powerfield naast het nog niet gerealiseerde zonnepark in Vlagtwedde, projecten in Stadskanaal, Nieuwe Pekela, Sappemeer, Veendam en Leek. Het plan voor de bouw van een fabriek voor zonnepanelen in Appingedam werd op het laatste moment geschrapt.

Grote risico's

In een onderzoek van de krant NRC wordt geconcludeerd dat Powerfield grote risico's neemt met geld van beleggers. Het draait er daarbij om dat grond wordt aangekocht voor zonneparken in Noord-Nederland. Vervolgens wordt het snel - meestal binnen een dag - voor een veel hoger bedrag doorverkocht aan Zonneperceel, dat deel uitmaakt van Powerfield. En dat geld komt van beleggers, aldus NRC.

Ook wordt geconcludeerd dat Powerfield voor 260 miljoen euro aan subsidies opstrijkt.

Lees ook:

- 'Omstreden grondtransacties Powerfield'; bedrijf ontkent

- Appingedam teleurgesteld over schrappen zonnepanelenfabriek