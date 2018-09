'We zouden ze bij de strot grijpen, kom op nou!'

De nederlaag van FC Groningen in eigen huis tegen PEC Zwolle (0-1) maakte de tongen los tijdens de sportdiscussie maandagochtend op Radio Noord.

Waar oud-FC spits Martin Drent durf mist, ziet de clubloze coach Joop Gall wel verbeteringen en moet er wat hem betreft aan zelfvertrouwen gewerkt worden. FC Groningen-watcher Stefan Bleeker ziet dat Groningen moeite met omschakelen heeft.

Wat hebben jullie gisteren gezien van de FC?

'Het stelde me gisteren wel teleur hoor', zegt Drent. 'Ik zag na 20 minuten Cassierra als spits weer op eigen helft verdedigen. We zouden de tegenstander bij de strot pakken, hoog druk zetten. Dit is doodzonde van zo'n speler en dit is ons niet beloofd.'

Als je het publiek achter je wilt krijgen, dan moet dat met het mes dwars in de bek Joop Gall

Dat is te makkelijk gezegd volgens Gall: 'Ik zag wel dat er duidelijk getraind was op druk zetten op de linksback van PEC Zwolle. Maar dat moet dan wel nauwkeurig. Doan was daar de eerste man voor, maar deed dat niet goed genoeg. Als je dat doet en je wilt het publiek achter je krijgen, dan moet dat met het mes dwars in de bek. Dat heeft nog wel slijpsel nodig.'

Drent snapt niks van de manier waarop de FC begon: 'Waarom speel je met twee controleurs en met maar één spits? We hebben in de historie nog maar drie keer verloren van PEC. Die moet je direct onder druk zetten. De strategie tegen De Graafschap snapte ik, maar als je tegen Zwolle dezelfde tactiek hanteert, dan vind ik dat niet sterk.'

Omschakelen naar andere speelwijze

FC Groningen-watcher Stefan Bleeker zag wel dat de Groningers met een doel speelden: 'In de eerste helft was dat er een beetje. Maar dan komt Zwolle met 0-1 voor en dan moet je wat opportunistischer gaan spelen. Ik heb alleen niet het idee dat ze nog iets anders beheersen dan dat ze nu op het moment doen.'

Gall beaamt dat en zegt dat er tijd nodig is om dat erin te slijpen, maar ziet een probleem: 'Je moet er de spelers ook naar hebben om te spelen zoals FC Groningen wil. Van die kwaliteit heb je er nu zo'n vier of vijf in het team en ze zijn ook nog eens jong. Die kunnen het team nog niet dragen.'

Gall raadt de FC dan ook aan om, ondanks de financiële positie, voor januari of verderop in de toekomst echt uit te kijken naar een ervaren 'mannetjesputter'.

En nu?

Op het programma staat over twee weken (na een interlandweekend) een uitwedstrijd tegen Ajax. Wat moet FC Groningen nu doen?

Tegen De Graafschap en Zwolle zouden we ze bij de strot pakken, kom op nou! Martin Drent

De analisten zijn het wel eens dat tegen topclubs als PSV en Ajax je als kleinere club weinig kunt doen: 'Je gaat je ingraven en de schade beperkt houden', zegt Drent. 'Maar dat betekent wel dat je ook minder kansen creëert. Tegen Ajax snap ik dat, maar tegen De Graafschap en Zwolle zouden we ze bij de strot pakken, kom op nou!'

Volgens Gall speelt er ook een ander probleem: 'Je bent nog aangeschoten wild, je hebt geen zelfvertrouwen. Ajax speelt hartstikke goed. Het publiek verwacht wat, maar je moet er eerst klaar voor zijn. Anders ga je nat.'

Een voorspelling tegen Ajax

Gall is duidelijk: 'Dat wordt heel lastig, ik zie het niet gebeuren tegen Ajax.' Drent hoopt dat de FC het in elk geval beter gaat doen dan FC Emmen, die met 5-0 puntloos naar huis ging: 'ik reken 4-0'.

Lees ook:

- FC Groningen wordt op nederlaag getrakteerd door messcherpe Zwolse counter

- Buijs: 'We zijn nog niet goed genoeg voor het linkerrijtje'