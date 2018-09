Lopend Vuur: Ik heb nog vertrouwen in FC Groningen

Vier wedstrijden gespeeld, drie verloren, twee keer gescoord, zeven doelpunten tegen. FC Groningen is de competitie niet goed gestart.

De Trots van het Noorden staat op de zestiende plaats.

Zware wedstrijden

De twee thuiswedstrijden, tegen Willem II en PEC Zwolle gingen verloren. Het publiek begint dan ook al wat te morren. Na een interlandweekend vervolgt FC Groningen de competitie met twee zware tegenstanders: Ajax en AZ.

Maar ja, die tegenstanders zijn er altijd. Er zijn nog 30 wedstrijden te spelen en de bekerstrijd moet nog beginnen. Het kan dus ook nog zomaar een mooi seizoen worden. Hoe denk jij hierover?

Praat mee!

Maakt Groningen nog kans op het linkerrijtje? Welke noordelijke club eindigt het hoogst in de Eredivisie? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories.

We blijven een biertje drinken

Ook als de alcohol duurder wordt. Dat zegt 78 procent van de 3104 stemmers op ons Lopend Vuur van vrijdag.