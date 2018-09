Grote test voor De Papiermolen: is het zwembad waterdicht?

Een belangrijke dag voor zwembad De Papiermolen in de stad Groningen: vandaag wordt getest of het zwembad waterdicht is.

De hele zomer is hard gewerkt in het zwembad. Van drie baden is de bodem vervangen. 'Dat was nodig, omdat er scheuren in zaten', vertelt projectleider Hilvert Doornkamp. 'Daar liep een hoop water door weg.' De baden hebben ook een nieuwe coating gekregen.

Tuinslang?

'Nu vullen we dit bad even met een tuinslang, maar straks wordt een kraan opengezet in de machinekamer en dan duurt het twee dagen voor dit ondiepe bad vol is. Het vol laten lopen van de grote baden duurt een week', vertelt Doornkamp.

Zwembadinstallatie

Ook de zwembadinstallatie is volledig vernieuwd en die wordt de komende tijd getest. 'Als er dan toch nog iets mis is, hebben we ruim de tijd om dat aan te passen en dan is De Papiermolen weer helemaal klaar voor volgend seizoen', besluit Doornkamp.

Lees ook:

- 'Muurschildering Papiermolen wordt hersteld met graffiti'

- Zo ziet de verbouwing van zwembad De Papiermolen eruit