Zestien Groningse 'cold cases' die wachten op een ontknoping

Onopgeloste moordzaken, vermissingen en misdrijven: voor nabestaanden en de politie niet te verkroppen. In Groningen zijn zestien van deze cold cases bekend.

Door de jaren heen is er van alles gebeurd om de cold cases op te lossen. De verjaringstermijn voor veel misdrijven is sinds 2013 verlengd. Daardoor kan nu nog vaak vervolging plaatsvinden voor misdrijven die 30 jaar geleden zijn gepleegd.

Cruciaal bij het oplossen van de cold cases is de hulp van publiek en getuigen. De informatie die zij geven zorgt bij ruim de helft van alle cold case-zaken die alsnog opgelost worden voor een doorbraak.

Bekijk in onderstaand overzicht welke zaken in onze provincie nog onopgelost zijn.

1) Sietze Grave uit Winschoten

In 2016 wordt de 82-jarige Sietze Grave in de nacht van 19 op 20 augustus met geweld om het leven gebracht in zijn appartement aan de Hyacintstraat in Winschoten.

Later blijkt wat mogelijk het motief voor zijn dood kan zijn; er is een groot geldbedrag uit zijn woning verdwenen. Sietze handelde in zilver en goud en lijkt slachtoffer te zijn geworden van een roofoverval met fatale afloop.

Buurtbewoners verklaren dat ze die nacht twee mannen hebben gezien die rond 4:30 uur van Sietzes balkon sprongen en in de richting van de Dahliastraat verdwenen. Verder tast de politie in het duister.

Beloning voor gouden tip: vijftienduizend euro.

2) Wijtske Bauer-Hiemstra uit Leeuwarden

Het is 16 juli 1986 als Wijtske Bauer-Hiemstra haar gezin laat weten dat ze een nachtje gaat stappen in Stad. 'Morgen ben ik voor het avondeten weer thuis', zegt ze voordat ze haar woning verlaat. Het loopt allemaal anders: de Leeuwardense komt nooit meer thuis.

Wijtske wordt die stapavond voor het laatst gezien in café De Schakel in de Peperstraat. Een paar dagen na haar vermissing wordt ze gevonden in het Damsterdiep bij Garmerwolde. Hoe ze om het leven is gekomen blijft een mysterie.

In 1986 wordt gesproken met twee mogelijke verdachten, maar tot een doorbraak leidt dit niet. In 2002 wordt er opnieuw een verdachte ondervraagd, maar ook zonder succes. In 2001 onderzoekt het NFI oud sporenmateriaal met nieuwe technieken, maar dat levert geen doorbraak op.

Beloning voor gouden tip: vijftienduizend euro.

3) Marian Kusters uit Groningen

De Groningse prostituee Marian Kusters kampt met een drugsverslaving en psychische stoornissen. Bovendien meldt ze zich in 2010 niet meer bij een methadonpost. Een hulpverlener vertrouwt het niet en slaat alarm.

De politie gaat ervan uit dat Marian om het leven is gebracht, maar heeft geen idee wat er precies is gebeurd. In de nacht van 7 op 8 december 2009 wordt Marian voor het laatst gezien op de tippelzone aan de Bornholmstraat in Stad.

De prostituee had de politie voor haar vermissing op een mogelijke verdachte in een andere vermissingszaak geattendeerd. Uitgebreid onderzoek volgt, maar de vermissing wordt nooit opgelost. Of beide zaken met elkaar te maken hebben is niet bekend.

4) Johannes Versfeld uit 't Zandt

Johannes Versfeld rijdt op 23 november 2000 aan het eind van de ochtend over de A28 bij Nunspeet als er een bom onder zijn auto ontploft.

De inwoner van 't Zandt overleeft de aanslag, maar raakt invalide. Zijn 10-jarige zoontje zit ook in de auto en blijft ongedeerd.

Versfeld staat bekend als softdrugsdealer. De politie gaat ervan uit dat de aanslag daar mee te maken heeft. Wie er achter de daad zit is nog onbekend.

Beloning voor gouden tip: twintigduizend euro.

5) Derk Kiers uit Wildervank

De 41-jarige Derk Kiers wordt zeven jaar geleden vlak na de jaarwisseling dood aangetroffen in zijn woning aan de Sportterreinstraat in Wildervank. De alleenstaande man houdt zich bezig met klusjes voor kringloopwinkels en het verzamelen van miniatuurvrachtwagens.

Er worden meerdere verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Kiers. Maar het blijft uiteindelijk bij beschuldigingen.

Beloning voor gouden tip: vijftienduizend euro.

6) Salah Tayebi uit Groningen

In de nacht van 21 april 1990 zit de 46-jarige Salah Tayebi in coffeeshop Revolution aan de Professor Rankestraat in Stad. Om 2:15 uur komt een gemaskerde man binnen en neemt Tayebi onder vuur. Het slachtoffer overlijdt.

De schutter rent na de schietpartij naar buiten en stapt in een auto met draaiende motor. Van Salah is bekend dat hij zich bezig houdt met drugshandel. De politie vermoedt een vergeldingsactie.

Beloning voor gouden tip: vijftienduizend euro.

7) Anna Heemenga-Woldendorp uit Zuidwolde

Op 29 juni 1995 wordt de 85-jarige Anna Heemenga-Woldendorp in haar woning aan de Beijumerweg in Zuidwolde zwaargewond aangetroffen. Ze is in coma en wordt direct naar het ziekenhuis gebracht.

De volgende dag belt een onbekende man naar het ziekenhuis en vraagt hoe het met haar gaat. Hij krijgt die informatie niet, omdat hij haar volledige naam niet kan noemen. Anna leeft nog een paar weken. Hoe ze aan haar verwondingen komt, heeft ze niet meer kunnen vertellen.

In Anna's woning worden inbraaksporen gevonden en er is een hugenotenkruisje ontvreemd. Ondanks een buurt- en passantenonderzoek wordt nooit bekend wie de vrouw heeft toegetakeld.

Beloning voor gouden tip: vijftienduizend euro.

8) Ineke Fleurke uit Groningen

De 29-jarige Ineke Fleurke, die verslaafd is aan cocaïne, wordt in oktober 1994 voor het laatst door haar ouders gezien in haar woning aan de Populierenlaan in Stad. Ze is depressief en lijkt te zijn mishandeld.

Een jaar nadat Ineke als vermist is opgegeven, meldt een onbekende bij de politie dat ze terecht is. Maar vijf jaar later blijkt ze nog steeds vermist. Er zijn aanwijzingen dat Ineke slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Beloning voor gouden tip: vijftienduizend euro.

9) Cor Booisma uit Groningen

Het lichaam van de 69-jarige Booisma wordt in 1998 gevonden in zijn huis aan de Koninginnelaan in Stad. Hij is door geweld gedood. Twee dagen eerder horen buren ruzie in het huis.

Cor was een stevige drinker en na het overlijden van zijn vriendin nam zijn gebruik toe. Hij leende weleens geld aan mensen die op bezoek kwamen en met hem meedronken. In 1999 wordt er iemand aangehouden in verband met Cors dood, maar dat leidt niet tot een doorbraak.

Beloning voor gouden tip: vijftienduizend euro.

10) Gerben Hoeksma uit Veendam

In zijn woning aan de Bocht Oosterdiep in Veendam wordt in augustus 2009 het lichaam van de 65-jarige Gerben Hoeksma aangetroffen.

Hoeksma staat bekend als 'de duivenman van Veendam' omdat hij er een dieet van duivenvoer op nahoudt. Uit onderzoek blijkt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie sluit een roofoveral niet uit.

De politie zoekt de dader in een groep jongeren uit Veendam en Wildervank die regelmatig bij Hoeksma over de vloer komen. Maar dat leidt niet tot een oplossing.

11) Antoinette Bont uit Groningen

De moord op prostituee Antoinette Bont in 1995 is één van de meest geruchtmakende Groningse moordzaken ooit. Nooit wordt een dader gepakt. Het cold-case team van de politie houdt zich in 2013 intensief bezig met de zaak.

Het team probeert via een nieuwe dna-match de zaak te linken aan de moord op de Groningse coffeeshophouder Harry Roo. Die wordt, net als Antoinette, vermoord, in stukken gehakt en in het water gegooid. Maar een dna-match blijft uit.

De zaak heeft nog open eindjes. Lichaamsdelen van Antoinette worden in een tas van energiebedrijf Edon (nu Essent) gevonden in een kanaal. Die tassen zijn destijds geschonken aan vierduizend werknemers. Zij moeten aan de politie laten zien dat ze de tas nog in bezit hebben. Veel medewerkers komen niet opdagen.

12) Sandra Kalk uit Hoogezand

Het is juli 1998 als het lichaam van Sandra Kalk wordt gevonden op een braakliggend terrein bij Kolham. De 17-jarige inwoonster van Hoogezand is verkracht en door geweld om het leven gebracht.

De vermoedelijke dader wordt later tijdens een schietpartij doodgeschoten door de politie. En dus wordt de zaak gesloten. Toch is de familie ervan overtuigd dat de werkelijke dader van de moord nog altijd rondloopt.

13) Jolanda Meijer uit Groningen

In 1998 verdwijnt de 34-jarige Jolanda Meijer, moeder van twee kinderen en werkzaam als prostituee. Ze wordt voor het laatst gezien aan de Bedumerstraat in Groningen.

Er wordt op meerdere plekken in Groningen en ook buiten Nederland gezocht, maar twintig jaar later is er nog steeds geen spoor van Jolanda. De politie onderzoekt honderden tips, maar de gouden tip zit er nooit tussen.

Volgens Jolanda's moeder staan er in een brief uit 2015 namen die kunnen leiden naar de dader, maar de politie sluit dat uit.

14) Els Slurink uit Groningen

In maart 1997 wordt Els Slurink dood aangetroffen in haar woning aan het Van Brakelplein in Stad. De 33-jarige psychologe blijkt in haar hart gestoken, waarschijnlijk met een schaar.

Diverse tips worden onderzocht, maar leiden niet tot een doorbraak. De gestolen fiets van Els is één van die tips, maar leidt niet naar de dader. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries vermoedt dat de moord in de relationele sfeer moet worden gezocht. De moordenaar is nooit gevonden.

15) Monique Roossien uit Sappemeer

Prostituee Monique Roossien wordt in 2003 op 26-jarige leeftijd doodgeslagen in haar woonplaats Amsterdam. De moordenaar dumpt haar lichaam aan de rand van het IJmeer.

De 44-jarige klusjesman Sjonny W., die ook verdacht wordt van moorden op twee andere prostituees in 2004 en 2017, kwam vorig jaar in beeld als mogelijke moordenaar van Monique. Een medegedetineerde verklaarde in augustus dat W. overweegt om één van de moorden te bekennen.

W. blijft in ieder geval nog vastzitten tot een rechtszitting op 5 oktober.

16) Shirley Hereijgers

Het lichaam van straatprostituee Shirley Hereijgers wordt in 1997 gevonden bij een school aan de Zuiderkruislaan in Groningen. Een dag eerder is daar vlakbij het lichaam gevonden van de vermoorde studente Anne de Ruijter de Wildt.

Henk S. wordt veroordeeld voor de moord op Anne en voor de moord op de Utrechtse Annet van Reen. Tijdens zijn verblijf in een tbs-kliniek wordt hij ook aangehouden voor de moord op Shirley. Het komt tot een rechtszaak maar de rechtbank spreekt hem vrij wegens gebrek aan bewijs.

