Aardbevingsnieuws augustus 2018: Gerepareerde scheuren niet bestand tegen nieuwe bevingen

Met zeven aardbevingen en het zomerreces in de Tweede Kamer is augustus 2018 een rustige maand wat betreft gaswinning en aardbevingen in Groningen. Wel houdt een grote protestactie de gemoederen bezig.

Gerepareerde scheuren niet bestand tegen nieuwe bevingen

Een deel van gerepareerde scheuren in huizen in het aardbevingsgebied is niet bestand tegen nieuwe aardbevingen. Ze barsten opnieuw open. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO. In opdracht van de NAM heeft dat onderzoeksinstituut het effect onderzocht op huizen en gebouwen van de aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter van 8 januari bij Zeerijp.

Bij eenderde van de 78 huizen in het onderzoek zijn eerder gerepareerde scheuren weer opengebarsten. In totaal werden 178 huizen gecontroleerd. Zij hadden gezamenlijk ruim 2000 scheuren. Na Zeerijp kwamen er in deze woningen liefst 800 nieuwe bij.

NAM mag komend jaar 19,4 miljard kuub gas winnen

De NAM mag, als het aan het ministerie van Economische Zaken ligt, in het komende 'gasjaar' 2018-2019 maximaal 19,4 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Dat maakt gasminister Eric Wiebes in augustus bekend. De Milieufederatie is er niet blij mee: 'De risico's op aardbevingen en schade voor inwoners, boeren en waterschappen blijven nog jaren op een onacceptabel hoog niveau.'

Minder dan helft van kosten gaswinningsproblematiek naar schade-afwikkeling

Er is tot nu toe ruim 1,9 miljard euro uitgegeven aan de aanpak van de problemen rond de gaswinning in Groningen, blijkt uit het kwartaalverslag van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Maar: slechts 37 procent daarvan ging daadwerkelijk naar schade-afhandeling. Dat is tot nu toe ruim 700 miljoen euro.

De NAM gaf verder 760 miljoen euro uit aan het nemen van maatregelen op het gebied van de veiligheid en het versterken van huizen.

Honderden demonstranten bij zitblokkade NAM in Farmsum

Tussen 400 en 450 deelnemers bezetten vanaf 28 augustus drie dagen de NAM-tankenlocatie in Farmsum. Organisator Code Rood wil er een vreedzame klimaatactie van maken, ondanks dat vier actievoerders van tevoren worden aangehouden. Ter plekke stellen enkele lokale deelnemers, bijvoorbeeld uit Delfzijl, dat het onmiddelijk dichtdraaien van de gaskraan de inzet van het protest is. Veel deelnemers komen uit het buitenland en zijn minder specifiek; het lijkt vooral een protest tegen het kapitalisme en een actie voor het klimaat.

De actie ontspoort even als een groep actievoerders, tegen de regels in, een positie bij het hek bij de tanken inneemt. De politie gebruikt een wapenstok en spray om de demonstranten te verjagen. Vijf mensen moeten worden behandeld. De politie biedt later excuses aan voor het ingrijpen. De demonstranten overwegen aangifte te doen. Ook wordt een cameraman weggeduwd. Het is echter overwegend rustig met speeches en muziek. Donderdag pakken de actievoerders hun biezen. Enkele gaan terug naar het hoofdkamp in Leermens, waar vanuit de actie georganiseerd werd.

Gasmolecuul beklad met rode verf

Één dag voor het Code Rood-protest wordt het gasmolecuul bij de A7 ter hoogte van Kolham/ Hoogezand beklad met rode verf. De actiegroep GroenFront zegt erachter te zitten: 'Fossiele brandstoffen verdienen geen standbeeld'. Bedenker en kunstenaar Marc Ruygrok is niet verbaasd. 'Ik had zoiets eigenlijk veel eerder verwacht', zegt hij. Het beeld wordt twee dagen later schoongemaakt.

Wiebes: Kabinetsleden verwachtten niet dat kraan dicht zou gaan

Dat zegt gasminister Eric Wiebes in het tv-programma Zomergasten, waarin hij een avond lang wordt geïnterviewd door de Groningse Janine Abbring. Wiebes stelt dat de leden van het kabinet niet hadden verwacht dat hij het dichtdraaien van de gaskraan zou doorvoeren.

Volgens Wiebes is het uiteindelijk na veel discussie gezamenlijk besloten. 'Dit is zó groot, we willen dit van alle kanten belicht hebben. Toen viel op die bewuste vrijdag het besluit. Dat lag niet al drie weken klaar.' Wiebes herhaalt dat het '100% zeker is dat de gaskraan in 2030 dichtgaat' en 'dat alle schade tot in de eeuwigheid wordt vergoed.'

Annemarie Heite, spreekbuis voor gedupeerden, vindt dat Wiebes te weinig is aangepakt.

Ander belangrijk aardbevingsnieuws:

- Minister Wiebes overweegt bouwdepot voor gebouweigenaren in aardbevingsgebied

- Arbiter Bodembeweging: 'Meld geschil over aardbevingsschade alsnog'

- Nederland niet klaar voor gevolgen gastekort

- Wiebes: 'Nederland wel goed voorbereid op gastekort'

Aardbevingen in augustus 2018:

- 6 augustus 01.35 uur: 0.3 in Hellum

- 6 augustus 09.30 uur: 0.5 in Overschild

- 6 augustus 18.15 uur: 0.9 in Scharmer

- 8 augustus 04.55 uur: 1.9 in Appingedam

- 9 augustus 10.01 uur: 1.8 in Appingedam

- 13 augustus 15.48 uur: 0.7 in Slochteren

- 22 augustus 16.36 uur: 0.5 in 't Zandt

Lees alles over aardbevingen in ons dossier