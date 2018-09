Poplegende John Cale komt naar Groningen. Op dinsdag 4 december geeft hij een concert in cultuurcentrum De Oosterpoort.

Cale is een invloedrijke Britse popmuzikant. Hij richtte samen met Lou Reed in de jaren '60 van de vorige eeuw The Velvet Underground op. Inmiddels is Cale het enige nog levende lid van die band.

John Cale treedt op in de kleine zaal van De Oosterpoort. Een dag daarvoor staat hij in de schouwburg in Rotterdam. Voor het Groningse concert zijn 750 kaarten beschikbaar. De kaartverkoop begint op 7 september.

Lees ook:

- Pussy Riot komt naar Groningen

- Nieuwe muziektempel moet 'wereldsterren' naar Groningen trekken