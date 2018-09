Deel dit artikel:













Rijksuniversiteit Groningen krijgt een Engelstalige 'huisdichter' Archief (Foto: Pixabay)

De Groningse universiteit krijgt voor het eerst een Engelstalige huisdichter. De Grieks Japanse Sofia Manouki, nu nog woonachtig in Athene, maakte haar debuut maandagmiddag bij de opening van het academisch jaar in de Martinikerk.Manouki (29), die in Groningen de vervolgopleiding 'Religion, Conflict and Globalisation' gaat volgen, wordt de negentiende huisdichter van de universitei

t. In die functie wordt ze geacht gedichten te schrijven voor de website van de RUG en op te treden bij evenementen. Ze neemt het stokje over van de Rachel Raetzer. Origineel De jury heeft voor haar gekozen wegens de kracht van haar poëzie: 'De gedichten springen van het papier en zetten je aan tot denken, nog lang nadat je klaar bent met lezen.' Vertrekkend huisdichter Rachel Raetzer is onder de indruk van de frisheid en originaliteit van Manouki's gedichten. 'Sofia durft haar eigen stijl te kiezen en af te wijken van conventies.' 'Ze is duidelijk niet bang om kritiek te uiten en geeft ook blijk van zelfreflectie, wat de jury het vertrouwen geeft dat ze zich in haar jaar als huisdichter verder zal ontwikkelen.' Van proza naar poëzie Aan het American College of Greece, in Athene maakte Manouki al kennis met de Amerikaanse en Engelse literatuur en ontdekte ze dat er nieuwe literaire werelden open gaan wanneer je een nieuwe taal leert. Ze begon proza te schrijven en won twee keer de prijs voor het beste Engelstalige korte verhaal van haar school. Pas dit jaar ontdekte ze haar talent voor het schrijven van poëzie. 'Het is jammer dat dat zo lang geduurd heeft, want poëzie is de snelste en meest directe manier om iemand te raken met jouw waarheid.' Frisse start Ze droeg maandagmiddag in de Martinikerk haar gedicht 'University' voor, waarin ze haar teleurstelling over haar leven en carrière tot nu toe beschrijft en haar hoop op een frisse doorstart in Groningen.