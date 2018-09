Groningse zeilers zijn 'super trots' op uitslag in Champions League

Het Eredivisieteam van Vereniging Watersport De Twee Provinciën uit Haren is 22e geworden tijdens de Champions League in Sankt-Moritz in Zwitserland.

'Niet de uitslag waar wij voor gingen maar we zijn wel super trots', laat het team weten op Facebook.

'We lagen er vaak goed bij in de wedstrijden maar konden het net niet goed afmaken. We merken in deze wedstrijden, waar het niveau heel hoog is, dat we dit jaar minder trainingsuren hebben gemaakt en dat we wedstrijdritme missen.'

Het team vond het verder 'super gaaf' om in Zwitserland te strijden: 'tussen de bergen in Zwitserland met besneeuwde toppen!'

Voorbereiding

Op 24 augustus vertelde zeiler Thomas Slijkhuis in Noord Vandaag hoe de voorbereiding is gegaan tot dusver.