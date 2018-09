Deel dit artikel:













Uitslaande brand in centrum Uithuizen De brand in Uithuizen (Foto: 112Groningen.nl)

Een pand aan de Hoofdstraat-Oost in Uithuizen staat in brand. Het gaat volgens de brandmelding om een dakbrand die uitslaand is.

De brandweer is inmiddels aanwezig en er is opgeschaald naar 'grote brand'. Er zijn meerdere auto's ter plaatse. Er is een pluim rook te zien die uit de woning komt. Het advies is om ramen en deuren gesloten te houden in de omgeving. De brand is volgens de brandweer ontstaan bij werkzaamheden aan het dak.