Uitslaande brand in centrum Uithuizen is onder controle; hond uit huis gered (update) De brand in Uithuizen (Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: 112Groningen.nl) (Foto: Martin Drent/RTV Noord) (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De brand in een woning aan de winkelstraat Hoofdstraat-Oost in Uithuizen is onder controle. Bij de brand is niemand gewond geraakt. In het huis zat wel een hond, maar die is gered.

De schade aan het pand is groot. In de winkelstraat in Uithuizen staan de gebouwen dicht op elkaar, maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar andere panden. Rook Bij de brand kwam veel rook vrij. Er werd daarom een NL Alert verstuurd met het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Oorzaak De brand is volgens de brandweer ontstaan bij werkzaamheden op het dak. Foto: 112groningen.nl