Oost-Groninger voelt zich ongezonder dan de rest , maar toch ook niet

De Oost-Groninger voelt zich minder gezond dan gemiddeld in het land. Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoerde. Maar gecorrigeerd naar onder meer de bevolkingssamenstelling in het gebied valt het eigenlijk wel mee.

Volgens Tanja Traag van het CBS is een enquête uitgezet, waarin mensen konden aangeven hoe ze hun gezondheid ervaren: van zeer goed tot zeer slecht. In Oost-Groningen zijn er gemiddeld minder mensen die aangaven dat de door hun ervaren gezondheid 'goed' of 'zeer goed' is. 'We weten dat in gemeenten met onder meer veel ouderen en mensen met lage inkomen de ervaren gezondheid minder is dan bij andere gemeenten', aldus Traag.

Corrigeren naar bevolkingssamenstelling

Vandaar dat het CBS een berekening heeft gemaakt hoe Groningers hun gezondheid ervaren als je rekening houdt met onder meer de vergrijzing, de hoogte van inkomens, en ook de feitelijke gezondheid van mensen.

En dan blijkt dat in Oost-Groningen het wel meevalt en voelen Groningers zich over het algemeen niet meer of minder gezond dan gemiddeld. Delfzijl is hierbij de enige negatieve uitschieter en zijn Ten Boer, Marum en Leek de enige positieve uitschieters. Volgens Traag moet hier wel een oorzaak voor zijn, maar die heeft zij in dit onderzoek niet kunnen vinden.

Speelt industrie een rol?

Delfzijl staat in de provincie bekend om zijn chemie-industrie. Zou dit een rol kunnen spelen in de gezondheidsbeleving in die gemeente? Traag noemt dit een 'mooie suggestie' voor een verklaring. 'Maar zover reikt dit onderzoek niet. Het kan wel een mooi startpunt zijn om hier verder onderzoek naar te doen.'

In onderstaande infographic zie je hoeveel procent van de Groningers zich niet optimaal gezond voelt, exclusief (1) en inclusief (2) correctie.



Het rapport is ook hier te downloaden.