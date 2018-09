Deel dit artikel:













Meerdere patiënten UMCG besmet met darmbacterie Het UMCG (Foto: Dennis Venema)

Meerdere patiënten in het UMCG zijn besmet geraakt met de VRE-bacterie. VRE is een darmbacterie die bij veel mensen voorkomt en voor gezonde mensen ongevaarlijk is.

Bij patiënten met een ernstig verstoorde afweer kan de bacterie echter infecties veroorzaken die met de gangbare antibiotica moeilijk te behandelen zijn. Screening Het ziekenhuis onderzoekt alle patiënten die mogelijk in contact zijn gekomen met de besmette patiënten. Ook patiënten die inmiddels naar huis of naar een ander ziekenhuis zijn gegaan, worden benaderd voor screening. De besmette patiënten liggen op verschillende verpleegafdelingen. Hier zijn 'aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van de VRE-bacterie te voorkomen', meldt het UMCG. Lees ook: - Alles over Zorg in ons dossier