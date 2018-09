'Geen woning, geen opening': studenten protesteren bij aanvang nieuw Academisch Jaar

Een protest bij de opening van het Academisch Jaar in Stad (Foto: Sikkom)

'Geen woning, geen opening'. Met die tekst protesteren verschillende studentenorganisaties bij de Martinitoren, even voor de opening van het nieuw Academisch Jaar.

Sikkom filmt de kortstondige actie live.

Onder andere fractievoorzitters van DAG in de Universiteitsraad en ROOD, de jongerenafdeling van SP, doen mee aan het protest, waarbij de ingang van de Martinitoren een minuut of twee wordt geblokkeerd. Ze richten zich tot de genodigde RUG-bestuurders, verenigingen en (oud-)academici.

'Uw feest vandaag is geen feest voor internationaal studenten zonder woonruimte. Een voorwaarde om te studeren is een dak boven je hoofd. Dit gegeven maakt dat u medeverantwoordelijk bent voor de huisvestingsproblemen in Groningen.'

'Wij eisen uw maximale inspanning om tot een snelle oplossing te komen van dit probleem. Maak van deze huisvestingscrisis geen tweede Yantai', luidt de volledige toespraak.

'Het was vroeger ook zo'

Weinig genodigden geven een reactie voor de camera van Sikkom. Twee oudgediende hoogleraren doen dat wel. 'De RUG heeft nu gratis onderdak aangeboden aan studenten, dat hebben ze goed gedaan. De universiteit is niet verantwoordelijk voor de huisvesting van studenten.'

Een collega van hem vult aan: 'Het was in mijn tijd in 1951 ook zo, en toen waren er heel wat minder studenten.'

