Vanwege een gaslek zijn drie of vier woningen aan de Rozengaard in Haren maandagmiddag ontruimd.

Dat zegt een woordvoerder van de brandweer. De gaslucht is geroken in één van de drie of vier woningen. Daarop zijn ook de andere woningen ontruimd.

Medewerkers van Enexis zijn onderweg om het lek op te sporen en te verhelpen.