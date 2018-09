Werkstraf geëist voor spil in hennepzaak

Tegen een 53-jarige voormalige eigenaresse van een zonnestudio in de stad Groningen is een taakstraf van 240 uur geëist. Het Openbaar Ministerie ziet de vrouw als hoofdverdachte in een hennepzaak.

Ze werd in 2015 samen met acht medeverdachten gearresteerd in Oudeschip. De politie trof in het dorp een wietknipperij aan, na aanwijzingen over een sterkte wietlucht in een loods. Bij binnenkomst werden negen personen aangetroffen. Ruim 488 wietplanten en acht vaten met 47 kilo natte hennep werden in beslag genomen.

Zwijgen

In drie woningen en in de zonnestudio van de vrouw aan de Verlengde Hereweg in Groningen volgde een inval. Twee auto's, geld en computers werden daarbij in beslag werden genomen.

De vrouw beriep zich maandag tijdens de rechtszaak op haar zwijgrecht. Volgens het OM ronselde zij de knippers en zorgde ze voor het vervoer van de knippers van en naar de loods.

Winst terugbetalen

Het Openbaar Ministerie eist naast de taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ook moet ze 75.000 euro, de winst, terugbetalen aan de staat.

Volgens haar advocaat is de vrouw door de publiciteit klanten kwijtgeraakt en moest ze noodgedwongen haar zonnestudio verkopen.

Beheerder loods

Tegen twee andere verdachten werden taakstraffen variërend van 240 en 80 uur geëist. Eén van die verdachten is de 55-jarige broer van de vrouw. De man uit Tilburg beheerde de loods in Oudeschip.

Zes medeverdachten in deze zaak, wietknippers, zijn vorig jaar jullie al veroordeeld tot taakstraffen van 40 uur.