Voorstelling over de Moluks-Nederlandse geschiedenis: 'Nog altijd een enorm pijnpunt'

Het Ambonezenbosje in de Carel Coenraadpolder en Kamp Westerbork in Drenthe; het zijn twee van de kampen waar vanaf begin jaren 50 van de vorige eeuw Molukse KNIL-militairen met hun families werden ondergebracht.

Ze zouden hier tijdelijk blijven maar dat liep anders. 'Aan de andere kant' is de titel van de voorstelling over deze pijnlijke geschiedenis.

Roger Goudsmit speelt KNIL-militair

In de Molukse Kerk in Hoogkerk wordt deze dagen druk gerepeteerd voor de première over twee weken in Appingedam. Een van de hoofdrolspelers is de Groningse acteur Roger Goudsmit, die onder meer in Boven Wotter, GTST en Hotel Zigterman speelde.

Hij speelt een KNIL-militair. 'We zijn nu bezig met een scène die gaat over de overgang van het leven in het kamp naar een permanente woonwijk. Nynke Heeg speelt mijn vrouw. Zij wil door met haar leven en de kinderen, maar ik blijf vasthouden aan mijn principes en droom van een terugkeer naar een vrije Molukse staat.'

Barak 40, kamer 9

Regisseur Mietji Hully kijkt toe terwijl Goudsmit en Heeg een scène repeteren. Hully is initiatiefnemer van de voorstelling. 'Ik ben geboren in kamp Schattenberg zoals ze Westerbork na de oorlog noemden.'

'Ik weet nog het adres: barak 40, kamer 9. Ik ben er in tijdelijkheid opgegroeid. We zouden er zes maanden blijven en dan weer terug naar de Molukken.'

Een enorm pijnpunt

'Ik vind het belangrijk dat de Moluks-Nederlandse geschiedenis verteld wordt', vervolgt Hully. 'Het is nog altijd een enorm pijnpunt. Toen we met deze voorstelling begonnen had ik niet verwacht dat het bij mij nog zoveel emoties zou losmaken. Omdat er in het verleden zoveel is gebeurd moeten we dit verhaal vertellen.'

Veel Groningse jongens geworven

'Hoe is het in godsnaam mogelijk dat direct na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse jonge mannen zijn geworven voor de politionele acties in Indonesië?', vraagt de regisseur zich af. 'Ook hier in Groningen zijn veel jongens geworven. Vervolgens hield Nederlands-Indië op te bestaan door Sukarno en hebben ze ons gedropt in kampen.'

Via een lach kom je bij drama

Nynke Heeg is in Aan de Andere Kant de vrouw van de KNIL-militair. Zij wil in Nederland een nieuwe toekomst op bouwen en niet in het verleden blijven hangen. Hoewel de voorstelling over een serieus thema gaat wordt het volgens haar bepaald geen zware kost.

'Er wordt in het stuk veel gelachen en er is veel muziek. Ik denk dat je ook alleen maar via een lach bij het drama kunt komen. Het gaat vooral over twee mensen die van elkaar houden en de gemeenschap daar omheen; daarmee vertellen we het verhaal.'

Appingedam, Hoogkerk en Bovensmilde

De voorstelling Aan de Andere Kant gaat zaterdag 15 september in première in de Molukse Kerk van Appingedam en is daarna ook te zien in de Molukse Kerk van Hoogkerk en in Bovensmilde. Meer informatie is te vinden op de website van het ADAK-Theater.