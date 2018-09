Ivica Skelin gaat bij Den Bosch aan de slag

Ivica Skelin, voormalig coach van Donar, gaat weer in Nederland aan de slag. De Kroaat wordt de nieuwe trainer van New Heroes Basketball. Dat meldt de basketbalclub uit Den Bosch op haar website.

Skelin werd in 2014 met Donar landskampioen en won in dat jaar ook de Supercup en de beker in Nederland. In 2015 won hij ook beker met de Groningse basketbalclub. In 2014 en 2015 werd hij bovendien coach van het Jaar.

Op zijn cv prijken verder onder meer het bondscoachschap van Kroatië en clubs als KK Split, Leuven Bears en Verviers-Pepinster.

Dinsdag leidt Skelin al de training bij zijn nieuwe werkgever

Lees ook:

- Skelin verliest bij terugkeer in Nederland