'Hang niet de daredevil uit op de fiets' (Foto: RTV Noord)

Lopen over de bodem van het zwembad. Hoe voelt dat eigenlijk? En wat is de beste manier om je per fiets door de stad te banen als je als internationale student net in de stad woont?

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 1) Fietsbrevet Het is goed te merken dat het studiejaar weer begonnen is. Honderden internationale studenten stappen zonder enige voorkennis op de fiets. De Chinese oud-studente Dian Guo wil dat daartegen iets gebeurt en vraagt de RUG om daarbij te helpen: 'Hang niet de daredevil uit'. 2) Kurkdroog Zwembad de Papiermolen is grondig gerenoveerd. Het zwembad heeft deze zomer een flinke kwaliteitsinjectie gekregen. En dus nam verslaggever Ronald Niemeijer er een kijkje. 3) Minicrisisje? FC Groningen verloor zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1). Met een zwaar programma voor de boeg biedt dat volgens FC Groningen-watcher Stefan Bleeker weinig hoop. 'Ze lijken het een beetje kwijt te zijn, FC Groningen heeft bovendien niet goed ingekocht', zegt hij. 4) Agave Uit één van die bloembollen die Harrie Abbes ooit meenam van een vakantie in Thailand en thuis pootte, groeide een zesenhalf meter hoge agave. De plant staat voor het eerst in 35 jaar in bloei en gaat daarna dood. 'Maar dat scheelt mij weer stroom', zegt hij lachend. 5) Spring je fit Ze is al 86 jaar, maar Jenny Hertsig uit Opende gaat nog elke week tweemaal naar Jumping Fitness om een uur lang te trampolinespringen. En dat is zeker niet vanzelfsprekend na een tia. 'Ik ben moe, maar prettig moe', zegt ze. Jenny's motoriek verbeterde aanzienlijk.