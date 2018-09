Recreatie-ondernemer uit Lauwersoog haalt buitenlanders naar Waddenzee

Recreatie-ondernemer Jelle Bos uit Lauwersoog wil meer buitenlandse toeristen naar werelderfgoed Waddenzee gaan trekken.

Touringcar

Bos heeft een overeenkomst gesloten met Dutch Seal Tours in Niebert, dat dagtripjes aanbiedt aan buitenlandse toeristen die Amsterdam aandoen. Tijdens de trip kunnen ze onder meer zeehonden zien.

Het is de bedoeling om drie keer per week vanuit de hoofdstad een luxe-touringcar over de afsluitdijk naar Lauwersoog te laten rijden.

'Drie kwartier langer in de bus'

'Het is weer eens wat anders dan Kinderdijk, de Keukenhof of Giethoorn', zegt Bos. 'Drie kwartier langer in de bus en je bent in dit prachtige gebied'. Bos gaat de buitenlandse gasten per boot naar Schiermonnikoog brengen, en zorgt ook voor de catering. 'Of het nu Japanners zijn, Chinezen of Amerikanen, dat is mij om het even', zegt Bos.

Duizenden

De recreatie-ondernemer denkt dat er duizenden extra toeristen naar Lauwersoog kunnen komen door dit initiatief. 'Reken maar uit', zegt hij, 'drie keer per week een bus met vijftig mensen, en dat 52 weken per jaar'.

Lees ook:

- Miljoenen voor marketingcampagne Waddenzee

- Krijgt de Martinitoren een filmzaal op 45 meter hoogte?

- Toeristenstroom naar stad Groningen wordt steeds groter