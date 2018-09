Kavelverkoop Blauwestad ligt ver boven verwachting

De verkoop van vrije kavels en projectwoningen in Blauwestad zit flink in de lift. 'Vorig jaar was het topjaar met uiteindelijk 66 verkochte kavels en projectwoningen, terwijl de hoop op zes tot dertien verkopen lag.'

Dat zegt René Perton van Projectbureau Blauwestad.

Boven verwachting



Tijdens de economische crisis werd bijna niks verkocht, maar in het najaar van 2016 kwam de ommekeer. In de laatste zes maanden van dat jaar werden dertien kavels en woningen verkocht.

Die stijgende lijn werd in 2017 doorgezet. In dat jaar zijn dus uiteindelijk 66 kavels en projectwoningen verkocht. Het oorspronkelijke idee was dat in Blauwestad uitsluitend losse kavels zouden worden verkocht. Mensen moesten dan zelf met een architect om tafel om hun huis te ontwerpen.

'Sinds 2015 hebben wij gekozen voor een iets andere aanpak', vertelt Perton. 'We hebben een aantal projectmatige eilanden ontwikkeld waarop mensen een bepaald type huis kunnen kiezen. Dat is een veel minder intensief traject en voor een breder publiek. Dat is een schot in de roos gebleken.'

Succes projectwoningen

Op die projectmatige eilanden kunnen mensen bijvoorbeeld kiezen voor energieneutrale woningen of levensloopbestendige woningen. Alle projecten zijn op de website van Blauwestad te vinden. In totaal staan daar acht soorten huizen: van rijtjeswoningen tot vrijstaande exemplaren. Door die projecten is het dus niet meer nodig om zelf een huis te ontwerpen.

Perton over het succes van de projectwoningen. 'Op deze manier zien mensen direct waar zij komen te wonen en hoe de omgeving eruit ziet. Die wordt namelijk aangepast aan de projecten', vertelt Perton. 'Bij strakke woningen hoort ook een strakke buurt. Maar als mensen juist kiezen voor het project 'Schuurwoning', dan komt daar een landelijke omgeving bij met veel planten en bloemen.'

'Blij mee'

De bewoners van Blauwestad zijn blij met de ontwikkelingen. Henk Hölscher woont twaalf jaar in Blauwestad en is voorzitter van Bewonersbelangen Blauwestad. 'Wij zijn hier heel blij mee. Het gaat nu ontzettend hard. Het heeft een jaar of zeven stil gelegen, maar er is nu een hoop levendigheid.'

Toekomst



De verwachtingen van 2018 van het projectbureau zijn veelbelovend. Perton: 'Wij gaan er vanuit dat er dit jaar zo'n vijftig kavels en projectwoningen worden verkocht.' Hölscher over die verwachting: 'Als je denkt dat er dit jaar vijftig worden verkocht, dan ben je volgens mij nog bescheiden.'

Perton over de toekomst: 'Als de verkoop zo doorgaat, dan is het goed mogelijk dat wij over een jaar of tien heel dicht in de buurt komen van de oorspronkelijke plannen.'

Bekijk ook:

- Ons dossier Blauwestad