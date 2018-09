Beveiligers staken: 'De waardering komt maar niet'

De stakingsactie in Ter Apel (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Beveiligingspersoneel in het azc en het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het werk neergelegd, als deel van een estafettestaking onder beveiligers.

Henk van der Laan en Anuschka Thenu staan er sinds zes uur in de ochtend. 'We waren de eersten', zegt Van der Laan. 'Als het moet blijf ik hier 24 uur staan.'

'Heel erg ontevreden'

'Wij zijn heel erg ontevreden', zegt Thenu. 'Onze jongens werken keihard en draaien alle diensten. Ze hebben een hart voor de beveiliging. En de waardering daarvoor komt maar niet.'

Onderhandelingen over een nieuwe cao zitten volgens de bonden muurvast, nadat werkgevers een loonbod van nul procent deden. Zo zijn er ook acties in de Tweede Kamer. Op Schiphol zijn acties op het laatste moment afgewend. Het gaat om particuliere beveiligers.

FNV: 'Actiebereidheid is hoog'

Beveiligers in het land eisen 'betere roosters, een fatsoenlijke loonsverhoging in 2018 en volgende jaren, verlaging van de werkdruk, een goede balans tussen werk en privé en zekerheid over hun toekomst', zegt Mohamed Gafki, bestuurder FNV Beveiliging.

'De actiebereidheid is hoog. We worden overspoeld met aanmeldingen van individuele leden uit alle provincies die gaan staken.'

CNV Vakmensen hoopt op begrip

CNV Vakmensen hoopt op begrip voor de acties. 'We doen een beroep op medewerkers en bezoekers om de beveiligers moreel te steunen', zegt onderhandelaar Erik Maas.

'Zij doen belangrijk werk en verdienen daar ook een goede beloning voor. En een nullijn in 2018 noem ik niet goed.'

'Wij zijn ervan overtuigd dat deze actie gaat leiden tot beweging, die moet zorgen voor goede afspraken', zegt bestuurder Peter de Jong van het CNV.