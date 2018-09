Ook Groningse zonneparken Powerfield mogelijk in de verkoop

Powerfield overweegt ook zonneparken in de provincie Groningen te verkopen. Daarover is het bedrijf in gesprek met mogelijke kandidaten.

Drie parken van het bedrijf in Drenthe en Friesland zijn door Nuon overgenomen, zo meldde RTV Noord maandag.

In Groningen heeft het concern zonneparken in ontwikkeling in Leek, Stadskanaal, Sappemeer, Nieuwe Pekela en Vlagtwedde. Het enige park dat echt gerealiseerd is, staat in Veendam en is inmiddels al verkocht aan een Chinees bedrijf.

In gesprek

Of de andere toekomstige zonneparken ook van de hand worden gedaan, is volgens financieel directeur Jean-Louis Bertholet van Powerfield nog de vraag. 'De situatie verschilt van park tot park. We zijn in gesprek met verschillende partijen. Dat hoeft niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk tot een overname komt.'

Volgens Bertholet is er geen sprake van dat alle parken worden afgestoten. 'Dat is zeker niet ons verdienmodel. Verkopen van onze zonneparken is geen doel op zich.'

Omstreden grondtransacties

Powerfield werd eerder in verband gebracht met omstreden grondtransacties. Uit onderzoek van de krant NRC bleek dat aangekochte grond binnen een dag voor een veel hoger bedrag werd doorverkocht aan een BV van hetzelfde concern. Daarvoor zou geld van beleggers zijn gebruikt.

Dat leidde tot onrust onder de beleggers. De verkoop van de drie parken in Drenthe en Friesland betekent dat met de opbrengst de beleggers toch de beloofde rendementen kunnen binnen halen. Nuon en Powerfield willen niet zeggen wat is betaald voor de drie parken.

Powerfield ontkent dat sprake is van grondspeculaties. Toch heeft het concern inmiddels wel een punt achter deze werkwijze gezet.

Mega-zonnepark

Een van de parken die in ontwikkeling is, ligt in Vlagtwedde. Daar komt bij Harpel een mega-zonnepark van ruim 100 hectare. Voor de ontwikkeling heeft Powerfield inmiddels in Solarcentury een samenwerkingspartner gevonden.

De vergunningen en de subsidies voor dat grote park zijn inmiddels binnen. Met als gevolg dat het binnen drie jaar moet draaien. 'We kijken of we dat samen met onze partner gaan ontwikkelen. Maar ook daar is verkoop een optie.'

Het concern is ook bezig met plannen voor nieuwe zonneparken in Groningen, Drenthe en Overijssel. In oktober komt daar meer duidelijkheid over. 'Als je het optelt, verwerven we meer parken dan dat we afstoten,' concludeert Bertholet.

