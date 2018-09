Deel dit artikel:













Verrassing: niet één, maar twee zeearenden geboren De twee jonge zeearenden (Foto: Groninger Landschap)

Hij is volgens het Groninger Landschap 'de kampioen verstoppertje spelen': de tweede jonge zeearend in het Hunzedal. De afgelopen maanden werd gedacht dat er één jong uit het nest was gekropen.

Deze week liet het tweede jong zich zien in het Hunzedal, in het Groninger deel van het Zuidlaardermeergebied. Verdwenen Het nest kwam in april uit. In juli werd het jong waarvan gedacht werd dat het alleen was voor de eerste keer gezien, maar na een dag verdween hij ook weer van de radar. De vrees bestond dat het dier was verongelukt, maar een week later dook hij weer op. Vogelaars En deze week kwam daar dus nog een tweede jong bij, dat zich al die tijd nog niet had getoond. Oplettende vogelaars kregen het dier deze week in het vizier. Lees ook: - Opnieuw Groninger zeearend uit ei gekropen

