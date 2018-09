Deel dit artikel:













Verrassing: niet één, maar twee zeearenden geboren (update) De twee jonge zeearenden (Foto: Groninger Landschap)

Hij is volgens het Groninger Landschap 'de kampioen verstoppertje spelen': de tweede jonge zeearend in het Hunzedal. De afgelopen maanden werd gedacht dat er één jong uit het nest was gekropen.

Deze week liet het tweede jong zich zien in het Hunzedal, in het Groninger deel van het Zuidlaardermeergebied. Verdwenen Het nest kwam in april uit. In juli werd het jong waarvan gedacht werd dat het alleen was voor de eerste keer gezien, maar na een dag verdween hij ook weer van de radar. De vrees bestond dat het dier was verongelukt, maar een week later dook hij weer op. Vogelaars En deze week kwam daar dus nog een tweede jong bij, dat zich al die tijd nog niet had getoond. Oplettende vogelaars kregen het dier deze week in het vizier. 'Ze komen uit hetzelfde nest, dat kan niet anders', zegt Alwin Hut, van het Groninger Landschap. 'Ouders dulden zeker geen jongen uit een andere omgeving bij hen in het territorium. Dat er twee jongen zijn, was tot nu toe iedereen ontgaan.' Uit huis De jongen zullen waarschijnlijk over een aantal maanden 'uit huis' gaan. 'Zodra de ouders volgend voorjaar aan de slag gaan met het bouwen van een nieuw nest, moeten de jongen een eigen territorium zoeken', zegt Hut. De jongen zitten in een deel van het Zuidlaardermeergebied waar maar weinig mensen mogen komen. 'En blijkbaar hebben ze zelfs zo veel rust dat het jong zich er stiekem kan ophouden.' Lees ook: - Opnieuw Groninger zeearend uit ei gekropen

