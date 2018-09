Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Lopend Vuur: Smartphones horen niet in het klaslokaal Een smartphone in het klaslokaal: moet kunnen of liever niet? (Foto: ANP)

Het schooljaar is weer begonnen. Na zes of zeven weken vakantie mogen de scholieren hun boeken en agenda's weer in de schooltas stoppen. De smartphone, die gaat natuurlijk de broekzak of beha in.

In Nederland althans. In Frankrijk geldt vanaf dit jaar een smartphoneverbod op scholen. Dat is bedoeld om kinderen te 'beschermen' tegen 'schermverslaving' en afleiding. Geen appjes meer tijdens de les Zou dat ook iets voor Nederland zijn? Geen stiekeme filmpjes meer maken in de klas, geen YouTube of Whatsapp tijdens de les en ook geen spelletjes spelen als de docent wat uitlegt? Of voegt een smartphone tijdens de les juist wat toe? En is het goed om ook daar bereikbaar te zijn? Ons Lopend Vuur vandaag: Praat mee! Horen smartphones op de (middelbare) school? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kan ook stemmen via de Instagram-app, in de Stories. 'Ik heb nog vertrouwen in FC Groningen' Was ons Lopend Vuur maandag na vier gespeelde wedstrijden van de FC en drie punten. 70 procent van de 4604 stemmers heeft op dit moment geen vertrouwen in de club.