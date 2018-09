Groningers waarderen leefbaarheid met een 7,7, maar gaswinning is van invloed

Groningers geven de leefbaarheid in hun stad, dorp of wijk gemiddeld een 7,7. Bij de Drenten (7,9) en Friezen (7,8) ligt dat een fractie hoger.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen, Fries Sociaal Planbureau en Trendbureau Drenthe. Zo'n vijfduizend inwoners van de drie noordelijke provincies deden mee aan het onderzoek.

Leefbaarheid achteruit gegaan

Twintig procent van de Groningers geeft aan dat de leefbaarheid het afgelopen half jaar achteruit is gegaan. Dat is hoger dan de cijfers in Drenthe (veertien procent) en Friesland (dertien procent). Volgens de onderzoekers heeft dat waarschijnlijk te maken met de gevolgen van de gaswinning.

Groningers met zware aardbevingsschade beleven volgens de cijfers vaker een achteruitgang in de leefbaarheid (32 procent) dan mensen met lichte schade (22 procent) en zonder schade (14 procent).

Verhuizen

Uit de cijfers blijkt dat Groningers van de drie noordelijke provincies het vaakst verhuizen. In de afgelopen vijf jaar is een kwart van de Groningers verhuisd, tegenover twintig procent van de Friezen en vijftien procent van de Drenten.

Lees ook:

- 'Leefbaarheid wordt vergeten bij versterken aardbevingshuizen'