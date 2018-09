Vrijbuiter gaat definitief dicht (update)

De Vrijbuiter in Roden (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

Kampeerhal Vrijbuiter in Roden sluit definitief de deuren. De winkel maakt geen doorstart, in tegenstelling tot de filialen in Zaandam en Gouda.

De twee kampeerwinkels in de Randstad zijn overgenomen door Vervat, een specialist in kamperen en vrije tijd. Dat bevestigt curator Matthijs Sturms tegenover RTV Drenthe. Het filiaal in Roden gaat echter definitief dicht.

Met het faillissement van de Vrijbuiter in Roden verliezen zo'n 120 medewerkers hun werk.

Alles of niets

Eind augustus werd al bekend dat er van de twintig overnamekandidaten die zich hadden gemeld, nog maar één serieuze kandidaat overbleef. 'Die is nu druk aan het rekenen. Het is alles of niets', zei de curator toen.

De onderhandelingen zijn stukgelopen op de huurprijs van de hal. Sturms: 'Zo'n kandidaat voor Roden zal er altijd met de verhuurder uit moeten komen. Dat heeft nog niet tot de mogelijkheden behoord en het is niet waarschijnlijk dat dit verandert.'

Tentenmerk De Waard blijft wel

Veel van de overnamekandidaten die zich aanvankelijk hadden gemeld, waren vooral geïnteresseerd in het tentenmerk De Waard, een onderdeel van de Vrijbuiter. Dat heeft met Sunshine Groep uit Doetinchem een nieuwe eigenaar gekregen. De eigenaar gaat wel op zoek naar een nieuw pand in het dorp of de directe omgeving.

Langjarige verplichtingen nekken de Vrijbuiter

Directeur Ivo Richaers zei in juli dat er een 'hele hoop omstandigheden zijn, ook intern, die maken dat we niet door kunnen gaan. Vooral een aantal langjarige verplichtingen drukt zwaar op de onderneming.' Daarmee doelde hij onder andere op de hoge huurprijs van het pand in Roden.

Drukte bij de magazijnverkoop

De Vrijbuiter zag de afgelopen periode nog wel een grote toeloop van klanten die afkwamen op de magazijnverkoop.

Lees ook:

- 28 augustus: Nog één serieuze kandidaat voor overname Vrijbuiter

- 3 augustus: Vrijbuiter kan voor overname rekenen op tientallen geïnteresseerden

- 1 augustus: De Vrijbuiter is failliet

- 23 juli: Waarom zit de Vrijbuiter in financiële problemen?

- 20 juli: Kampeerhal Vrijbuiter vraagt uitstel van betaling aan

Eerder meldden we in dit artikel dat het faillissement van de Vrijbuiter aan zo'n 300 medewerkers het werk zou kosten. Dat blijkt 120 te zijn voor het filiaal in Roden.