Reserves FC Groningen oefenen woensdag tegen De Graafschap

De reserves van FC Groningen spelen woensdagmiddag in het eigen Hitachi Stadion een oefenwedstrijd tegen de wisselspelers van De Graafschap. Het duel begint om 14:00 uur.

De wedstrijd is gratis toegankelijk. Supporters kunnen het duel volgen vanaf de hoofdtribune.

Onlangs oefenden de Groninger reserves tegen FC Utrecht. Dat duel ging met 2-0 verloren. In die wedstrijd maakte Tim Handwerker zijn eerste speelminuten voor de FC.

Derde keer

Het is de derde keer in twee maanden tijd dat de ploeg van trainer Danny Buijs tegen De Graafschap speelt, al gebeurt dat nu niet met het sterkste elftal. De eerste keer, op 24 juli, was ook een oefenduel. In Silvolde won de FC met 3-1.

Enige competitiezege

Anderhalve week geleden, op 25 augustus, speelde Groningen in de eredivisie tegen De Graafschap. Het werd op De Vijverberg 1-0 voor Groningen, door een rake kopbal van Michael Breij. Het is tot nu toe de enige competitiezege van de club. De drie andere duels gingen verloren, waardoor Groningen voorlopig zestiende staat.

Zonder internationals

De competitie ligt vanwege het interlandprogramma even stil. Daarom mist Groningen in de oefenwedstrijd onder meer doelman Sergio Padt, de Australiër Ajdin Hrustic en de Japanner Ritsu Doan, die met hun land op pad zijn.

Ajax uit

Groningen hervat de eredivisie op zaterdag 15 september met een uitwedstrijd bij Ajax. Het duel in Amsterdam begint om 20:45 uur.

